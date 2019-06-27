العراق: تحديد موقع جديد لمنفذ القائم مع سوريا

2019/06/27 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة الأنبار بالعراق، اليوم الخميس، تحديد موقع جديد لإنشاء منفذ القائم مع سوريا....

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