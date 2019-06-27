الجيش الإسرائيلي يعلن تعطّل أنظمة GPS في العراق وإيران

2019/06/27 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وسائل إعلام تابعة للجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن "اضطراب" عمل نظام تحديد الموقع الدولي "جي بي إس" وصل إلى عدة دول في المنطقة بينها العراق، فيما اتهمت روسيا بالوقوف وراء ذلك.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "اضطراب عمل نظام تحديد المواقع الدولي (جي بي إس) قد وصل أيضا إلى إيران والعراق وسوريا، بعد إسرائيل، بالإضافة إلى تركيا وقبرص والجزر اليونانية".

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن "روسيا تقف وراء هذا الاضطراب"، مشيرة إلى أن "وفدا أمنيا إسرائيليا موجود حاليا في إحدى الدول الأوروبية لمناقشة سبل العمل الممكنة مع ممثلين أمريكيين".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم، إن "روسيا مسؤولة عن تعطل نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) في مطار إسرائيل الدولي (بن غوريون)، خلال الشهر الماضي، وذلك بسبب الطائرات الروسية المُسيرة دون طيار، في محاولة منها لحماية طائراتها شمال غربي سوريا".

وقالت مصادر أمنية لـصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن "إسرائيل تعاني من اضطرابات غير معروفة في نظام الـ(جي بي إس)، ما تسبب في تشويش في مجالها الجوي، وتم اتخاذ إجراءات من شأنها ضمان هبوط وإقلاع الطائرات بشكل آمن".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن "إعلان هيئة المطارات الإسرائيلية جاء في أعقاب تقرير صدر، يوم الثلاثاء الماضي، عن الاتحاد الدولي لرابطة طياري الخطوط الجوية والذي أفاد بأن العديد من الطيارين فقدوا إشارة القمر الصناعي من النظام العالمي لتحديد المواقع حول مطار بن غوريون في تل أبيب".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في سلطة الطيران والملاحة الإسرائيلية، تأكيده "وجود اضطرابات في نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية تقريبًا، وأن الانقطاعات تحدث فقط خلال النهار، لكنها لم تعرض الطيارين والركاب للخطر".

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "هذه المعلومات تم السماح بنشرها بعد موافقة الرقابة العسكرية عليها".

المصدر: سبوتنيك

بغداد اليوم _ متابعة

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