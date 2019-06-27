الصحة تؤكد توقف انبعاث الغازات الملوثة بعد إخماد الحرائق في كبريت المشراق

2019/06/27 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، توقف انبعاث الغازات الملوثة بعد إخماد الحرائق في منطقة كبريت المشراق.

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