ظريف: تهديد ترامب بمحو إيران يرقى إلى

2019/06/27 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، اليوم الخميس، إن تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمحو إيران يرقى إلى "جريمة حرب".

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