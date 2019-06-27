نائبة اشورية تعترض على القائمة التي قدمتها الحكومة للبرلمان والمعنية بالدرجات الخاصة

2019/06/27 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترضت كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري على القائمة التي قدمتها الحكومة للبرلمان ،والمعنية بالدرجات الخاصة والتي تخلو تماما من اسماء لممثلي الأقليات مثل المسيحين والايزيدين والشبك والصابئة.وقال رئيسة الكتلة النائب ريحان حنا ايوب في بيان” انها بصفتها ممثلا عن احد اهم مكونات الشعب العراقي وإقدمها على ارضه، تعلن عن اعتراضها وتحفظها على القائمة […]

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