حريق معمل كبريت المشراق التهم 250 دونما وادى الى استشهاد وإصابة 6 منتسبين

2019/06/27 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أفاد مصدر بمديرية الدفاع المدني، الخميس، بتوسع حريق المشراق ليله امس ليلتهم مساحة تقدر بأكثر من 250 دونما من الحشائش المحيطة بمعمل كبريت المشراق، مبينا ان الحريق أسفر عن استشهاد منتسب وإصابة خمسة آخرين بحالات حرجة.وذكر المصدر لـ/ المعلومة/ إن “حريق المشراق بمحافظة نينوى اندلع بكميات من الحشائش والإعشاب بالقرب من […]

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