شغاتي يؤكد إستمرار مكافحة الإرهاب بمطاردة فلول داعش في جميع مناطق العراق

2019/06/27 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن طالب شغاتي ،الخميس، إستمرار قوات مكافحة الإرهاب بمطاردة فلول الارهاب الداعشي في جميع مناطق العراق.

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