شرطة السليمانية تطيح بعصابة تتاجر بالعملة المزورة

2019/06/27 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة السليمانية ،الخميس، عن تمكن مركز مكافحة الاجرام من اعتقال عصابة مؤلفة من اربعة اشخاص تقوم بالمتاجرة بالعملة الاجنبية المزورة.

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