رئاسة البرلمان تطالب كردستان بإرسال طائرات الإطفاء لتطويق حرائق كبريت المشراق

2019/06/27 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، الخميس، اقليم كردستان بإرسال طائرات الإطفاء ومزيد من سيارات الإسعاف والطوارئ لتطويق حرائق الشركة العامة لكبريت المشراق في الموصل.وقال مكتب حداد في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، انه “خلال إتصال هاتفي مع حكومة إقليم كردستان جرى التنسيق لاستمرار الجهود لإرسال طائرات خاصة بإطفاء الحرائق […]

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