2019/06/27 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TK9wHNFOp6E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر | الحيالي : الحكومات العراقية المتعاقبة لم تكن جادة بدعم الزراعة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالمباشر | الحيالي : الحكومات العراقية المتعاقبة لم تكن جادة بدعم الزراعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).