معالجة رمانة يدوية تم رميها على منزل مواطن شمالي بغداد

2019/06/27 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مصدر امني،اليوم الخميس، بمعالجة رمانة يدوية تم رميها على منزل لاحد المواطنين بمنطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث إن "قوة

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