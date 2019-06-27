الناتو: الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة

2019/06/27 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، بأن الولايات المتحدة أكدت بوضوح استعدادها للتفاوض دون شروط مسبقة مع إيران لحلحلة التوتر بين الطرفين.

وقال ستولتنبيرغ، في

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