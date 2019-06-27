السيد الحكيم واسامة النجيفي يناقشان دور المعارضة السياسية في المرحلة المقبلة

2019/06/27 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم مع رئيس تحالف القرار اسامة النجيفي تطورات المشهد السياسي العراقي، ودور المعارضة السياسية في المرحلة المقبلة.

وأكد السيد الحكيم، أن معارضة تيار الحكمة الوطني معارضة دستورية بناءة تهدف الى تقويم المسار دون استهداف الحكومة، مبينا أن الحكمة ككتلة نيابية ستعمل مع باقي الكتل على تشريع القوانين المهمة خاصة ذات التماس المباشر مع الهم اليومي للمواطن.

وشدد السيد الحكيم على ضرورة تقديم الخدمات وجدولتها وان تكون الكهرباء والواقع الصحي والتعليمي على رأس الاولويات، داعيا الى أهمية الالتزام بالتوقيتات ان كانت توقيتات البرنامج الحكومي او التوقيتات الدستورية.

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