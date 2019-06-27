منتخب الاسكواش يواصل تدريباته استعدادا للمشاركة في البطولة العربية بمصر

2019/06/27 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل منتخب الناشئين بالاسكواش تدريباته اليومية ضمن معسكره الداخلي الذي يتواصل في العاصمة بغداد وذلك استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة العربية باللعبة والتي من المقرر أن تنطلق فعالياتها في العاصمة المصرية القاهرة خلال النصف الثاني من شهر تموز المقبل.

وقال أمين سر اتحاد اللعبة علي عطية، في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن "منتخب الناشئين من المؤمل أن ينتظم في معسكر خارجي يقام في جمهورية مصر العربية ما بين الاول والخامس عشر من شهر تموز المقبل، إذ من المقرر ان يشارك العراق بأربعة لاعبين في منافسات البطولة العربية التي ستنطلق في القاهرة خلال المدة من السابع عشر وحتى الثاني والعشرين من الشهر المقبل وبمشاركة ستة منتخبات هي مصر والعراق والكويت وقطر والاردن والبحرين".واضاف عطية ان "اتحاد اللعبة وافق على المشاركة في منافسات بطولة غرب اسيا لفئة الناشئين باللعبة والتي من المقرر ان تقام في ايران خلال المدة من الاول وحتى الرابع من شهر اب المقبل وبمشاركة خمسة منتخبات هي ايران والاردن وايران وقطر والكويت، ومن المقرر أن يشارك العراق بأربعة لاعبين في البطولة المذكورة على ان يتم اختيارهم من بين عشرة لاعبين سيتنافسون فيما بينهم خلال الاسابيع المقبلة، وسيتم اختيار الافضل منهم للمشاركة في بطولة غرب آسيا".وفي سياق منفصل، سمى الاتحاد العراقي المركزي للاسكواش اعضاء لجانه العاملة، حيث تألفت اللجنة التدريبية من علي عطية ومعين حمزة فيما تكونت لجنة الحكام من خالد احمد ، وتألفت لجنة المسابقات من علي جهاد ومحمد عبد الخضر وتكونت اللجنة المالية والاعلام من حسين ضياء وسوسن هدود بينما تألفت لجنة الموارد والتنسيق من زيد مصطفى وفارس بغدادي.تجدر الاشارة الى ان الامين المالي حسين ابو العيس سيترأس وفد منتخب الناشئين المشارك في بطولة غرب اسيا التي ستقام في ايران مطلع اب المقبل فيما سيكون عضو الاتحاد معين حمزة رئيسا لوفد الناشئين في البطولة العربية التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة الشهر القادم.

انتهى.ص.ص.هـ.ح.

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