متنبئ جوي : انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة

2019/06/27 | 19:15

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كشفت الأرصاد الجوية، عن انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة في عموم

مناطق العراق ابتدأً من يوم غد الجمعة.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على "الفيسبوك" هناك انخفاض

تدريجي في درجات الحرارة يبدأ اعتبارا من يوم الجمعة 28

حزيران".وأشار الى ان" منتصف الأسبوع سيشهد انخفاضا محسوسا في عموم

المدن".وتوقع عطية" بداية شهر تموز ستبشر بخير حسب الخرائط الجوية".

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