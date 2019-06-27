2019/06/27 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة بري قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد بمدينة بريست غربي البلاد الخميس.وذكرت محطة “فرانس 3” التلفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقا.وتعليقا على الحادثة، غرد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلا: “يتم تعبئة قواتنا للقبض على منفذ عملية إطلاق النار التي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق نار خارج مسجد في فرنسا وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق نار خارج مسجد في فرنسا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق نار خارج مسجد في فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).