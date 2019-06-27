الانبار:  لجنة التعويضات المركزية لم تصرف سوى 5% من مستحقات المتضررين

2019/06/27 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اكد قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ، الخميس، بان لجنة التعويضات المركزية الخاصة بتعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية لم تصرف سوى 5% من معاملات المتضررين.وقال الجنابي لـ /المعلومة/ إن “محافظة الانبار لم تستلم سوى 5% من المستحقات المالية للمتضررين جراء العمليات الارهابية من مجموع 40 الف معاملة تم انجازها من […]

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