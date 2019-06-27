2019/06/27 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
اكد قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ، الخميس، بان لجنة التعويضات المركزية الخاصة بتعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية لم تصرف سوى 5% من معاملات المتضررين.
وقال الجنابي لـ /المعلومة/ إن “محافظة الانبار لم تستلم سوى 5% من المستحقات المالية للمتضررين جراء العمليات الارهابية من مجموع 40 الف معاملة تم انجازها من […]
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اكد قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ، الخميس، بان لجنة التعويضات المركزية الخاصة بتعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية لم تصرف سوى 5% من معاملات المتضررين.
وقال الجنابي لـ /المعلومة/ إن “محافظة الانبار لم تستلم سوى 5% من المستحقات المالية للمتضررين جراء العمليات الارهابية من مجموع 40 الف معاملة تم انجازها من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار: لجنة التعويضات المركزية لم تصرف سوى 5% من مستحقات المتضررين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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