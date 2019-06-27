ملف الدرجات الخاصة.. “طُعم” يوقع الصيادي في شباك الادعاء العام بعد ادعاءاته ضد نواب.. وكاظم يخشى التصفية

2019/06/27 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق أوقع الحديث عن ملف الدرجات الخاصة وآلية اسناد المناصب الادارية والتسعيرة المتداولة لبيع كل منصب بحسب أهميته في وزارات الدولة عضو مجلس النواب كاظم الصيادي في “مأزق” ربما جعله “الطُعم” الذي أوقع به في شباك الادعاء العام اثر ادعاءات تفيد بأن كل نائب في البرلمان له حصة في الدرجات الخاصة.الصيادي يسرد […]

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