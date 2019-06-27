تهديد جديد من داعش الارهابي لاقليم كردستان وكركوك

2019/06/27 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت جماعة كردية مسلحة، الخميس، بتنفيذ هجمات في إقليم كردستان ومحافظة كركوك ضد أهداف تركية حصراً.وظهر عدد من المسلحين الملثمين بـ “الشماغ” يرتدون الزي الكردي في مقطع فيديو، أعلنوا فيه عن أنفسهم كجماعة مسلحة تطلق على نفسها “قوات الدفاع الذاتي في جنوب كردستان”.وهاجمت المجموعة في بيانها تركيا، متهمةً إياها “بتنفيذ احتلال جديد لكردستان”، فقد...

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