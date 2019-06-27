لجنة الثقافة والاعلام تطالب الحكومة بتوفير جميع المستلزمات لادراج بابل على لائحة التراث العالمي

2019/06/27 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب الحكومة الاتحادية بالاهتمام البالغ بمحافظة بابل وتوفير جميع المستلزمات المالية واللوجستية من اجل ابرازها بالصورة الافضل امام الرأي العام العالمي والحصول على الموافقة لادراجها خلال الشهر المقبل على لائحة التراث العالمي.واطلعت اللجنة برئاسة سميعة الغلاب ونائب الرئيس حمدالله الركابي والنائب علي الحميداوي ميدانيا على المدينة […]

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