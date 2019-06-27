الحداد يطلب من اقليم كردستان إرسال طائرات الإطفاء لتطويق حرائق الشركة العامة لكبريت المشراق في الموصل

2019/06/27 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، من اقليم كردستان إرسال طائرات الإطفاء ومزيد من سيارات الإسعاف والطوارئ لتطويق حرائق الشركة العامة لكبريت المشراق في مدينةالموصل.وقال الحداد في بيان” نتابع لليوم الثاني على التوالي وبقلق كبير تداعيات كارثة إندلاع الحرائق في الشركة العامة لكبريت المشراق والمناطق المحيطة في جنوب الموصل، مبينا انه ومن خلال […]

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