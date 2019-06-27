عدنان الأسدي: الكتل السياسية لم تمنح عبد المهدي أية صلاحية لحسم الدرجات الخاصة

2019/06/27 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى النائب عدنان الأسدي منح الكتل السياسية اية صلاحية لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لحسم الدرجات الخاصة.

وشدد الأسدي في تصريح، على ضرورة تأسيس لجنة حكومية مستقلة لاختيار اعضاء الدرجات الخاصة، مؤكدا اهمية ان يتعامل الوزير بمهنية في اختيار درجات وزارته الخاصة وليس بحزبية.

وأضاف، أن الاحزاب السياسية بنيت على حساب موارد الدولة، لافتا الى أن الوزارات تحولت الى ملك صرف لبعض الاحزاب بحسب تعبيره.

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