كوردستان تخفض سعر الحج التجاري وبغداد تزيد عدد الحجاج

2019/06/27 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن زيادة حصة الاقليم من الحجاج ووفقا لقرار من وزارة الاوقاف والشؤون الدينية تم اجراء تخفيض ملحوظ في اسعار الحج التجاري وان بامكان الراغبين بالحج تسجيل اسمائهم اعتبارا من يوم السبت المقبل.وقال المدير العام للحج والعمرة في الاقليم قاسم رسول البرزنجي في مؤتمر صحفي، ان حصة الاقليم من الحجاج لهذا العام كان 4 الاف و880 شخصا، مستدركا ان الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق ابلغتهم عن زيادة حصة الاقليم من الحجاج.واضاف البرزنجي، انه وفقا للزيادة لهذا عام فقد تمت اضافة 2 اسم وانه سيتم اعتبارا من يوم السبت المقبل بتسجيل اسماء الراغبين في المحافظات والادارات.واشار الى ان تسجيل الاسماء في اربيل سيكون في جامع الصواف وفي السليمانية سيكون في جامع الملا عبدالكريم المدرس، لافتا الى التسجيل في محافظة دهوك ومحافظة حلبجة وادارة كرميان ورابرين ستم التسجيل في مديريات الحج والعمرة فيها اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة السادسة عصرا.وذكر انه في العام الماضي تم استيفاء مبلغ 8 الاف دولار للحج التجاري، مستدركا انه وفقا لقرار من وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الكوردستاني تم تخفيض 1500 دولار من المبلغ ليصبح 6500 دولار لكل حاج تجاري.

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