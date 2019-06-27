2019/06/27 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس منحت لجنة الانتخابات المركزية التركية، الخميس، مجددا، المرشح عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، شهادة توثق توليه رئاسة بلدية اسطنبول، حسبما أوردت وسائل إعلام تركية.ويأتي تولي إمام أوغلو مهامه بصورة رسمية بعد الفوز الذي حققه، يوم الأحد الماضي، بالانتخابات البلدية المعادة في اسطنبول، والتي نظمت بعد إلغاء لجنة الانتخابات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس بلدية اسطنبول المعارض يتسلم مهامه رسميا وكالة خطوة برس.

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