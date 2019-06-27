2019/06/27 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس بدأت وزارة المالية إجراءات إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي وزارة الداخلية، وذلك وفقا لوثيقتين حصلت عليهما “خطوة برس”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وثائق: المالية تبدأ إجراءات إعادة المفسوخة عقودهم من الداخلية وكالة خطوة برس.

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