2019/06/27 | 19:27

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شغاتي يصدر توجيهاً لجهاز مكافحة الارهاب بشأن الحالات الطارئة

بغداد/...اكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن طالب شغاتي ،الخميس، إستمرار قوات مكافحة الإرهاب بمطاردة فلول الارهاب الداعشي في جميع مناطق العراق.

وذكر بيان لقيادة قوات مكافحة الإرهاب، إن" رئيس جهاز مكافحة الارهاب طالب شغاتي زار مقر القيادة وكان باستقباله قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي".

واضاف البيان، أن" شغاتي وجه بإكمال جاهزية التشكيلات والوحدات لمواجهة الإرهاب ومعالجة الحالات الطارئة والاستمرار بمطاردة فلول الإرهاب في جميع مناطق العراق".انتهى1

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