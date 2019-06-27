2019/06/27 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق بعد المتابعة من قبل سكرتير رئيس الوزراء فريق ركن محمد حميد البياتي وزارة المالية توافق على إعادة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سكرتير رئيس الوزراء البياتي:وزارة المالية توافق على إعادة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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