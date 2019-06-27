وزارة الهجرة توزع قرابة (12) الف حصة اغاثية للنازحين و العائدين في الانبار و ديالى

2019/06/27 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرارا لدعم الأسر النازحة و العائدة …

وزعت وزارة الهجرة والمهجرين (11,653) الف حصة من المساعدات الإغاثية بين الأسر النازحة و الاسر العائدة في محافظتي الانبار و ديالى .

و ذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان” كادر فرع الوزارة في محافظة الانبار وزع (8,052) الاف حصة من المساعدات الاغاثية ، منها (6,500) الاف حصة غذائية وزعت بين الاسر النازحة في مخيمات النزوح بمنطقة بزيبز و (952) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر العائدة لمناطق سكناها الاصلية في قضاء الفلوجة ، فضلا عن توزيع (600) حصة اغاثية بين الاسر العائدة لمناطق سكناها الاصلية في قضاء الرمادي ، مبينا ان المساعدات الموزعة تضمنت سلات غذائية و اخرى صحية ” .

و أضاف جهاكير ان” كادر فرع الوزارة في محافظة ديالى وزع (1,750) الف حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر العائدة الى مناطق سكناها الاصلية في قرى شروين و الشوهاني التابعة الى ناحية المنصورية في قضاء الخالص بمحافظة الانبار، تضمنت المساعدات الموزعة ست مواد ( سلات غذائية ‚ سلات صحية ‚ كسوة ملابس ‚ سيت مطبخ ‚ مفروشات أرضية و حافظات الماء ) ، كما ووزع كادر مكتب الوزارة في قضاء خانقين (1,851) الف حصة من المساعدات الغذائية بين الاسر النازحة و العائدة في مناطق و قرى و احياء القضاء ” .

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