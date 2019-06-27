بالوثيقة.. أسماء المرشحين لإدارة الشركة العامة للنقل البحري بوزارة النقل

2019/06/27 | 19:29

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن مصدر مسؤول بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عن موعد وقفة عرفات، وعيد الأضحى فلكيا، مشيرا إلى أن الحسابات الفلكية تكشف أن وقفة عرفات ستوافق يوم 10 آب المقبل.

وأضاف المصدر، في تصريحات لموقع "صدى البلد" وجر

بغداد اليوم - ديالى

اكد النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، اليوم الخميس، ان 5% من سكان محافظة ديالى يسكنون العشوائيات.

وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اغلب مدن ديالى تضم عشوائيات سكنية كبيرة ابرزها في محيط بعقوبة وهي تمث

بغداد اليوم _ بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الخميس، أن تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارا من يوم غد الجمعة، فيما أشار إلى أن خرائط شهر تموز الجوية "تبشر بخير".

وكتب عطية على صفحته في موقع "فيسبوك&quo

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