مصطفى راشد - القرآن يحدد عامين رضاعة كى تتحقق الأخوة من الرضاعة

2019/06/27 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_راشد عامين من الرضاعة كى تتحقق الأخوة فى الرضاعة ===============================ورد لنا سؤال عبر موقعنا على الانترنت من الٲ-;-ستاذة / سلمى بو عزيز المغربية تقول فيه : - انها احبت يوسف بجنون وبعد ان شرعا فى الزواج ليكللا قصة حبهما اخبرتها ام يوسف بٲ-;-ن يوسف اخوها من الرضاعةلٲ-;-نها سبق أن ارضعتها مع أخو يوسف أكثر من 7 رضعات -- لذا من فضلكم ونحن نثق فى علمكم وأمانتكم فما هو عدد ا......

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