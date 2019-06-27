الحداد: يدعو الى تشكيل لجنة لتقصي واقع اندلاع الحرائق لكبريت المشراق

2019/06/27 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد، اليوم الخميس، الدوائر والجهات المعنية في محافظة نينوى والحكومة المحلية لإستنفار كل الطاقات والإمكانيات لمعالجة إندلاع الحرائق في الشركة العامة لكبريت المشراق والمناطق المحيطة في جنوب الموصل.

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