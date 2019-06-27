الشرطة الفرنسية: إصابة شخصين في إطلاق نار خارج مسجد بمدينة بريست الفرنسية

2019/06/27 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، إن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غربي البلاد.

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