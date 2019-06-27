علماء يكتشفون “علاج الشيخوخة” في نوعين من الفواكه

2019/06/27 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..يقول العلماء إنهم اقتربوا خطوة واحدة من إنتاج “إكسير الحياة”، بعد أن أظهرت تجارب سريرية جديدة، أن سر عكس عملية الشيخوخة يكمن داخل الرمان والتوت البري.وكشفت الدراسة الجديدة التي اعتمدت على مجموعة من التجارب الإكلينيكية تشكيل مركب أثناء عملية هضم هاتين الفاكهتين، يزيد من عمر الديدان والفئران، ويعكس عملية فقدان العضلات مع […]

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