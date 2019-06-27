اسيوشتد برس :عراقي محمداوي درب ألآف الامريكان على غزو العراق تم طرده من امريكا ترجمة خولة الموسوي

2019/06/27 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي فر إلى الولايات المتحدة خلال حرب الخليج ودرب عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين لغزو العراق لم يعد يبحث عن ملاذ في كنيسة البوكيرك.أعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في نيو مكسيكو يوم الأربعاء أن كاظم البو محمد غادر الطابق السفلي للكنيسة بعد أن استأنفت لجنة استئناف الهجرة التابعة لوزارة العدل الأمريكية أمر الترحيل....

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