2019/06/27 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} لقي اربعة اشخاص مصرعهم واصيب سبعة اخرين بجروح في حادث سير، اليوم الخميس، على مرتفعات كوباشي جنوب قضاء خانقين.

وقال مصدر في تصريح صحفي، ان الحادث وقع بين سيارتين، ادى الى مصرع اربعة اشخاص واصابة سبعة اخرين تم نقلهم الى المستشفى.يذكر ان كوباشي منطقة مرتفعة تقع جنوب خانقين بالقرب من ناحية السعدية.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع واصابة 11 شخصاً بحادث مروع جنوب خانقين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع واصابة 11 شخصاً بحادث مروع جنوب خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).