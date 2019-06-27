2019/06/27 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حجزت السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي، اليوم الخميس، كمية من الادوية البشرية مختلفة الأنواع فضلا عن مكملات غذائية ومواد وكهربائية وبكمية {٤١٢} كغم كانت بحوزة مسافر يروم ادخالها للبلد عن طريق صالات المسافرين دون استحصال الموافقات الرسمية لها.

وذكرت الهيأة العامة للكمارك في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" سلطتها في مطار البصرة حجزت كمية من مواد العناية البشرة المخالفة كانت بحوزة مسافر كوري الجنسية يروم إدخالها بدون موافقات رسمية".وأضافت" انها قامت بأتخاذ الإجراءات القانونية بحقها حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ لمخالفتها الضوابط والتعليمات الكمركية".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط ادخال أدوية بشرية ومكملات غذائية مخالفه عبر مطاري بغداد والبصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط ادخال أدوية بشرية ومكملات غذائية مخالفه عبر مطاري بغداد والبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).