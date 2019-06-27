سروة عبد الواحد: البرلمان يخشى الاعلام

2019/06/27 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكدت عضو تحالف الاصلاح والاعمار سروة عبد الواحد، اليوم الخميس، أن البرلمان يريد أن يؤدب الاعلاميين من خلال منع قناة NRT التغطية الاعلامية داخل المجلس.وقالت عبد الواحد في تغريدة على حسابها تويتر: ” البرلمان الموقر من خلال منع قناة NRT عربية لتغطية جلساته يريد ان يأدب الإعلاميين بعدم نشر اية معلومة الا بموافقات رسمية ..برلمان يخشى الاعلام”.

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