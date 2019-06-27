حجز أدوية بشرية وكمية من المواد المخالفة في مطاري بغداد والبصرة الدولي

2019/06/27 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ حجزت السلطات الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي، اليوم الخميس، كمية من الادوية البشرية مختلفة الأنواع فضلا عن مكملات غذائية ومواد وكهربائية وبكمية (٤١٢) كغم كانت بحوزة مسافر يروم ادخالها للبلد عن طريق صالات المسافرين دون استحصال الموافقات الرسمية لها.وذكرت الهيأة العامة للكمارك في بيان، تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، ان” سلطتها في مطار […]

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