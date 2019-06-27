مدير الدفاع المدني يعلن السيطرة على ٨٠ % من حرائق معمل كبريت المشراق

2019/06/27 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان السيطرة على 80% من حرائق معمل كبريت المشراق.وقال بوهان بحسب بيان لمديرية الدفاع المدني ان فرق الدفاع المدني تمكنت ولليوم الثاني من السيطرة واخماد 80% من المساحة المحترقة داخل بقايا ومخلفات معمل كبريت المشراق.واشار بوهان الى أبعاد خطوره الحادث عن المواطنين مؤكدا امتلاك كافة […]

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