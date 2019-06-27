محاكاة شوارب القط في التكنولوجيا والتطبيقات البيولوجية

2019/06/27 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيهاب مقبل

تتحرك القطط في الظلام، وتنشط أثناء الليل، حيث تساعدها شواربها على تحديد محيطها بدقة واصطياد فريستها.



وذلك لأن شوارب القط يتصل بأنسجة ذات نهايات عصبية متعددة.



وهذه الأعصاب تستشعر نسمة الهواء، مما يساعدها على تحديد ما يحيط بها في العتمة دون النظر اليه.

وبما أن شوارب القط حساسة للضغط، فهو يعتمد عليها لمعرفة موقع وحركة الحيوانات الأخرى.



وبفضلها يتمكن من قياس عرض فتحة معينة قبل محاولة الدخول فيها.



وإذا قُصت شوارب القط، فإن حركته تُحدّ مؤقتًا، ريثما تنمو من جديد.

واليوم، يعمل العلماء على تصميم روبوتات مُجهزة بمجسات مشابهة لشوارب القط تمكنها من التنقل دون الاصطدام بشيء.



ويُمكن أن تستعمل الشوارب الإلكترونية في مجالات عديدة مثل علم الآليات المتطور والتطبيقات البيولوجية، وذلك لأنها تُسهل التفاعل بين المُستخدِم والآلة.





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