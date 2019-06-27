هل تحرك المخابرات الإيرانية السفارة العراقية في واشنطن ؟

2019/06/27 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خضير طاهر

مؤكد هذا السؤال فات وقته ، فقد أصبحت المخابرات الإيرانية تتحكم بكل شيء في العراق ، وإمتد إخطبوطها ليس الى الشيعة فقط بل شمل كافة المكونات الى درجة حتى تعيين محافظا ومديرا لشرطة نينوى تم بأوامر ايرانية !

وبودنا إلقاء الضوء على بعض نشاطات المخابرات الإيرانية في العاصمة الأميركية واشنطن ، وتحديدا تحريكها للسفارة العراقية للقيام بالدفاع عن الميليشيات الشيعية العراقية التابعة للحرس الثوري الإيراني المصنف ضمن قائمة الإرهاب ، فالمعلومات المؤكدة تشير الى بذل السفارة العراقية جهودا متواصلة للدفاع عن الميليشيات ومحاولة تأخير إدراجها ضمن لوائح الإرهاب !

وحسب المعايير والوطنية والقيم الأخلاقية فإن الميليشيات عبارة عن مجاميع من الذين إرتكبوا جريمة الخيانة الوطنية للعراق وإرتبطوا بعلاقة عمالة وتجسس لصالح إيران ضد مصالح بلدهم العراق ، وأصبحوا أداة قمع وتخريب في داخل البلد والمنطقة العربية ، وقسم من هذه الميليشيات ساندة نظام المجرم بشار الأسد في قتل الشعب السوري وإعتقال أبنائه وإغتصاب النساء داخل سجون عصابة الأسد !

فكيف تبرر لنا السفارة العراقية في واشنطن دفاعها عن مجاميع وفق القيم الوطنية والأخلاقية هم خونة وأشرار وخارجين على القانون ، ولاندري هل واجب السفارة القيام بعمل دوبلوماسي لخدمة مصالح العراق ..



أم تدافع عن إيران وعملائها ؟.

و ماتقوم به السفارة العراقية وسائر البعثات العراقية في العالم يكشف عن حجم الإختراق الإيراني ، وقدرته على توظيف كل شيء عراقي لخدمة المشروع التوسعي الشرير الذي تسعى اليه إيران في نشر الإضطرابات والإرهاب في العالم !

ان مباديء الخير والعدل والسلام ..



تفرض على كل إنسان محاربة الشر الإيراني وأعوانه ..



من أجل تطهير الأرض من الفكر الإجرامي الإرهابي الصادر عن طهران .

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