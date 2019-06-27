الرباط المحمدي:الحشد الشعبي يقوم بدور كبير في حماية أمن الفلوجة واستقرارها

2019/06/27 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد مجلس علماء الرباط المحمدي، الخميس، بالدور الكبير الذي قامت به قوات الحشد الشعبي خلال معارك تحرير مدينة الفلوجة من دنس تنظيم “داعش” الإرهابي، مشيرا إلى أن الحشد يقوم حاليا بدور فاعل وكبير في حماية أمن الفلوجة واستقرارها.وقال نائب رئيس المجلس الشيخ محمد النوري في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن

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