أعلى درجات الحرارة المسجلة في العالم هـذا اليوم

2019/06/27 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقاسمت مدينتان في الكويت والعراق، اليوم الخميس، تسجيل أول وثاني أعلى درجات الحرارة في العالم.

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