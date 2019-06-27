دراسة تؤكد قدرة التكنولوجيا على تحسين تجربة الموظفين

2019/06/27 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة بحثية جديدة أجرتها وحدة المعلومات الاقتصادية برعاية «أنظمة سيتركس» حول دور التكنولوجيا في الإنتاجية والمشاركة، إلى أن الشركات التي تستخدم التكنولوجيا لدعم نماذج جديدة للعمل، وتزويد الموظفين بالأدوات التي تجعل العمل أكثر كفاءة، يمكن أن توفر لهم تجربة عمل متميزة، الأمر الذي يساهم في استقطاب الأشخاص والمواهب الذين تحتاج اليهم الشركة ويعزز من مستوى التفاعل والإنتاجية لهؤلاء الموظفين، ما يساهم في تطوير نتائج الأعمال.

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