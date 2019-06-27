برلمان كردستان يدعو نوابه لتمديد الفصل التشريعي في جلسة الاحد

2019/06/27 | 20:05

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وقالت رئيسة البرلمان، فالا فريد في الدعوة إنها تدعو جميع الأعضاء إلى حضور الجلسة الاعتيادية رقم 9، للسنة الأولى في الدورة التشريعية الخامسة في الساعة الحادية عشرة قبل ظهور يوم الأحد، 2019/6/30.وتضمن جدول أعمال الجلسة "تمديد الدورة الربيعية للسنة الأولى في الدورة الانتخابية الخامسة لبرلمان كردستان، بحسب الفقرة الرابعة من المادة السابعة للنظام الداخلي لبرلمان كردستان".وفي 11-6-2019 تمت تسمية مسرور البارزاني رئيساً لحكومة إقليم كردستان بأصوات 87 برلمانياً من أصل 97 حضروا الجلسة، وفي اليوم التالي كلفه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني بتشكيل الحكومة، خلال 30 يوماً.وأمس الأربعاء، عقد الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني اجتماعاً بحثا فيه اختيار محافظ جديد لكركوك وتشكيل الحكومة الجديدة.انتهى

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