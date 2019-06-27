الجوية يعاني غياب 3 لاعبين امام البحري

2019/06/27 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} يعاني القوة الجوية من غياب ثلاثة لاعبين بارزين، في مباراة غد الجمعة أمام البحري، التي ستقام على ملعب الشعب الدولي، لحساب الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري العراقي الممتاز.

وفي هذا الصدد، قال المدرب المساعد بالجهاز الفني للقوة الجوية، لؤي صلاح، في تصريح صحفي "سيغيب عنا أمام البحري كل من، كرار نبيل لظرف عائلي، ومحمد علي عبود بسبب الإصابة، وإبراهيم بايش للإيقاف، مع تعرض لاعبين آخرين للإجهاد، ولم يُحدد موقفهم من المباراة إلى الآن".وتابع: "إعداد الفريق للمباراة لم يكن مثاليا بسبب الجهد الكبير للاعبين، وارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي المهمة لن تكون سهلة..



تذيل البحري للائحة الترتيب لا يعني أن المباراة محسومة".وحذر صلاح لاعبيه من الاستهانة بالمنافس، وطالبهم باحترامه، لأن البحري لديه رغبة في تغيير نتائجه.يشار إلى أن القوة الجوية يحتل المركز الثاني في الدوري العراقي الممتاز، برصيد 72 نقطة، بينما يقبع البحري في المركز الأخير، برصيد 22 نقطة.انتهى

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