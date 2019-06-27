شاهد.. احتراق مخيم للنازحين الإيزيديين في كردستان العراق

2019/06/27 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق كبير، اليوم الخميس، داخل مخيم للنازحين الايزيديين في محافظة دهوك في منطقة كردستان العراق....

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