2019/06/27 | 20:17

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فرنسا : جريحان بـ إطلاق نار قرب مسجد في مدينة بريست

قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا أثناء إطلاق نار خارج مسجد في

مدينة بريست، غربي فرنسا ،الخميس، رغم عدم وجود مؤشرات عن استهداف

المصلين.

واضافت ، أن شخصان اصيبا بجروح طفيفة اليوم الخميس بعد أن أطلق

عليهما مجهول النار أمام مسجد في مدينة بريست شمال غربي فرنسا.وذكرت محطة "فرانس 3" التلفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقا.

حسب "رويترز".

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