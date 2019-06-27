2019/06/27 | 20:17

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الخارجية الروسية : محاولات إبتزاز السودان من أطراف خارجية أمر غير مقبول

أكد أرتيوم كوجين نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ان

محاولات التأثير على الوضع في السودان من الخارج غير بناءة وأن

التدخل في شؤونه أمر غير مقبول.

كوجين اشار الى إن حل المشاكل الداخلية السودانية هي مسألة

السودانيين أنفسهم ، وان روسيا تعتبر الضغوطات الخارجية، ومحاولات

الابتزاز والإنذارات وغيرها من أشكال التدخل الفظ في الشؤون

الداخلية لهذه الدولة غير مقبولة ، وتؤدي إلى نتائج غير بناءة، كما

تؤدي إلى تفاقم الصراع السياسي الداخلي في هذا البلد.

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