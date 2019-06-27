2019/06/27 | 20:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت القوة الخاصة بعمليات نينوى للحشد الشعبي، الخميس، بعمليات تدريب مكثفة لرفع الجهوزية وإدامة الاستعداد القتالي.وذكر اعلام الحشد في يبان وتلقته وكالة صدى، ان القوة الخاصة لقيادة عمليات نينوى للحشد بدأت سلسلة عمليات عالية المستوى لرفع الجهوزية العسكرية.واضاف ان عمليات الحشد في نينوى تواصل تنفيذ دوراتها التدريبية المختلفة تطبيقا لتوجيهات رئاسة هيئة الحشد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوة الخاصة للحشد في نينوى تعزز الجهوزية القتالية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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